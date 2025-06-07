Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

KOŞARAK KAÇTI

Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.

PENDİK'TE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

"SADECE BAYRAMLAŞTIK"

Fenomene "Sevişelim mi?" ahlaksız teklifinde bulunduğu da kameralara yansıyan yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yaptığı "Sadece bayramlaştık" savunması ise pes dedirtti.

"ELİM POPOSUNA DEĞMİŞ OLABİLİR"

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre yaşlı adam ifadesinde "Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince bende iyi bayramlar dedim ve şahsın elini öptüm. Kalabalıktan dolayı elim poposuna değmiş olabilir taciz etme kastım yoktu. Yanlış anlaşıldıysam kendisinden özür diliyorum" dedi.

FENOMEN DAHA ÖNCE DE TACİZE UĞRADI

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.