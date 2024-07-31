Güney Koreli Gösteri Grubu Üyesi Beykoz'da Boğuldu - Son Dakika
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Güney Koreli Gösteri Grubu Üyesi Beykoz'da Boğuldu

Güney Koreli bir gösteri grubunun yardımcı elemanı olan Song Myongjae, İstanbul'da arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için denize girdiği sırada boğularak hayatını kaybetti. Olay, Beykoz'da gerçekleşti ve arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.

31.07.2024 22:50
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Beykoz'da arkadaşının ayakkabısını almak için denize giren Güney Koreli boğuldu

İSTANBUL - 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı Song Myongjae (28), Çubuklu sahilde arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün İstanbul'un Beykoz İlçesi, Çubuklu sahilinde yaşandı. İddiaya göre, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı 28 yaşındaki Song Myongjae, arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için denize girdi. Bir süre denizde ayakkabıyı almak için duran Song Myongiae bir anda gözden kayboldu. Beraber geldiği arkadaşı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının sonunda Song Myongiae'nin cansız bedeni bulundu. Karaya çıkarılan Song Myongiae sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapılarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denize düşen Güney Koreli Song Myongiae'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Selda Saygılı, "Dün böyle üzücü bir olay yaşadık. Kültürel sanat festivali için gelmiştik. Koreli genç bir arkadaşımız düşen ayakkabıyı almak istemiş. Maalesef deniz dalgalarından akıntıya kapılıp gidiyor. Üzücü bir olay" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Koreli Gösteri Grubu Üyesi Beykoz'da Boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Koreli Gösteri Grubu Üyesi Beykoz'da Boğuldu - Son Dakika
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