Güney Koreli Papaz, Kurtardığı Kuzey Koreli Öğrencilere Taciz Etti - Son Dakika
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Güney Koreli Papaz, Kurtardığı Kuzey Koreli Öğrencilere Taciz Etti

Güney Koreli Papaz, Kurtardığı Kuzey Koreli Öğrencilere Taciz Etti

Güney Kore'de kahraman olarak anılan 67 yaşındaki papaz, kurtardığı Kuzey Koreli öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Papaz Chun Ki-won, başkent Seul'de kurduğu okulun yurtlarında kalan öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

16.02.2024 14:19
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Güney Kore'de kahraman olarak anılan 67 yaşındaki papaz, kurtardığı Kuzey Koreli öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Kuzey Koreliyi kurtararak kahraman olan anılan Güney Koreli papaz Chun Ki-won'ın kurtardığı gençlere cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eylül ayında tutuklanan 67 yaşındaki papaz, başkent Seul'de kurduğu okulun yurtlarında kalan öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi Yargıcı Seung-jeong Kim tarafından yapılan açıklamada sunulan delillerin "reddedilemez" olduğu kaydedildi. Yargıç Kim, 6 davanın 5 'inden suçlu bulunan papazın suçlarını "mutlak nüfuz sahibi olduğu bir konumda" işlediğini dile getirdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden papaz Ki-won, 25 yıl boyunca binden fazla Kuzey Koreli öğrenciyi Kim Jong-Un rejiminden kurtardığını ve bu nedenle de Kuzey Kore rejimi tarafından kınandığını söyledi.

Kuzey Korelilerin kaçmalarına yardım eden Güney Kore'nin önde gelen STK'larından biri olan Durihana'ı kuran Ki-won, bir kurtarma operasyonu sırasında Çin'de 7 ay hapse atıldı. - SEUL

Kaynak: İHA

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