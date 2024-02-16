Güney Koreli Papaz, Kurtardığı Kuzey Koreli Öğrencilere Taciz Etti

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Güney Kore'de kahraman olarak anılan 67 yaşındaki papaz, kurtardığı Kuzey Koreli öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Kuzey Koreliyi kurtararak kahraman olan anılan Güney Koreli papaz Chun Ki-won'ın kurtardığı gençlere cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eylül ayında tutuklanan 67 yaşındaki papaz, başkent Seul'de kurduğu okulun yurtlarında kalan öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi Yargıcı Seung-jeong Kim tarafından yapılan açıklamada sunulan delillerin "reddedilemez" olduğu kaydedildi. Yargıç Kim, 6 davanın 5 'inden suçlu bulunan papazın suçlarını "mutlak nüfuz sahibi olduğu bir konumda" işlediğini dile getirdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden papaz Ki-won, 25 yıl boyunca binden fazla Kuzey Koreli öğrenciyi Kim Jong-Un rejiminden kurtardığını ve bu nedenle de Kuzey Kore rejimi tarafından kınandığını söyledi.

Kuzey Korelilerin kaçmalarına yardım eden Güney Kore'nin önde gelen STK'larından biri olan Durihana'ı kuran Ki-won, bir kurtarma operasyonu sırasında Çin'de 7 ay hapse atıldı. - SEUL