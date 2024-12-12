Güngören'de Bina Çöktü, Panik Anları Kamerada

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Güngören'de çöken bina sonrası yaşanan panik kamerada

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan bina çöktü. Çökme sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makineleri ile yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Çökme sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü.