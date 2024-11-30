Güngören'de Çöken Binada İtfaiye Eri Yaralandı - Son Dakika
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Güngören'de Çöken Binada İtfaiye Eri Yaralandı

İstanbul Güngören'de çöken binayı kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

30.11.2024 22:03
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İstanbul Güngören'de çöken binanın altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. ise gözaltına alınmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 31 saattir sürüyor. Molozlar kaldırıldığı sırada 1 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Çöken Binada İtfaiye Eri Yaralandı - Son Dakika

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