Güngören'de Devrilen Araç, Öğrencileri Son Anda Kurtardı - Son Dakika
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Güngören'de Devrilen Araç, Öğrencileri Son Anda Kurtardı

Güngören\'de Devrilen Araç, Öğrencileri Son Anda Kurtardı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, geri manevra yapan sürücü otomobili devirdi, öğrenciler son anda kaçtı.

15.10.2024 20:15
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İstanbul Güngören'de geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 FJ 3015 plakalı aracın sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Hızlı bir şekilde gelen araç kontrolden çıkarak, bir iş yerinin önüne devrildi. O sırada aracın hızla geldiğini gören öğrenciler, kaçarak son anda kurtulurken, faciadan dönüldü. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.

Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Devrilen Araç, Öğrencileri Son Anda Kurtardı - Son Dakika

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