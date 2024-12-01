Güngören'de Kentsel Dönüşümde Göçük: Kurtarma Çalışmaları 40 Saattir Devam Ediyor - Son Dakika
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Güngören'de Kentsel Dönüşümde Göçük: Kurtarma Çalışmaları 40 Saattir Devam Ediyor

Güngören\'de Kentsel Dönüşümde Göçük: Kurtarma Çalışmaları 40 Saattir Devam Ediyor

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürmekte. Olay yerinde itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

01.12.2024 07:01  Güncelleme: 07:02
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Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir devam ediyor.

29 Kasım Cuma günü İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökmede 2 kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası 1 kişi göçükten çıkarılmıştı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları 2. günde de devam ediyor. İşçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. AFAD ve belediye ekipleri enkazda çalışmalarına devam etti. Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Çalışmaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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