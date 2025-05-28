Güngören'de Lazer Kesim Makinası Patladı: 4 İş Yeri ve 2 Araç Hasar Gördü

Güngören'de bir iş yerinde lazer kesim makinası patladı: 4 iş yeri ve 2 araç hasar gördü

İSTANBUL - Güngören'de deri üzerine lazer kesim yapan bir iş yerinin lazer kesim makinası henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle herhangi bir yaralanma olayı görülmezken, 4 işyeri ve 2 araçta hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Güngören Sanayi Mahallesi Saadet sokakta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Deri üzerine lazer kesim yapan makinada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamada herhangi bir yaralanma yada can kaydı görülmedi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından tedbir amaçlı olarak olayın yaşandığı yere emniyet şeridi çekilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Belediye temizlik işlerinin yolu temizlemesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Patlama nedeniyle büfesinin camları kırılan Vakıf Akar "Ben içerde büfedeydim. Bir anda basınçla patlama oldu. Allahtan kimsede bir şey yok. Büfe benim. Bayağı şiddetli oldu. 3-4 tane cam kırık. Hasarımı düşünmüyorum şuanda" dedi.

Patlamada iş yerinin camları kırılan Tayfun Yaman "Sabah erken saatte telefonum çaldı. Arkadaşım beni arayıp dükkanımızın camlarının kırıldığını söyledi. Sabah Allah'tan fazla insan yoktu. Büfeci açıkmış, cam patlayınca kaçmaya çalışmışlar. Orası lazer atölyesi, lazerin tüpü patlamış galiba. Hafif bir hasarla atlattık. İnsanlar erken gelseydi bir kaç yaralı olabilirdi" şeklinde konuştu.