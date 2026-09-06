Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, 2 yaya yaralandı
Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı. Kazada yaralanan yayalardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerinin tedavisi olay yerinde sürüyor.
Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin ise tedavisi olay yerinde sürüyor.
Kaynak: İHA
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