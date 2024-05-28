Güngören'de Ters Yönden Dönen Araç Tramvayla Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Güngören'de Ters Yönden Dönen Araç Tramvayla Çarpıştı: 2 Yaralı

İstanbul Güngören'de, ters yönden dönmeye çalışan bir araç tramvayla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri vatmanı ifade için emniyete götürdü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

28.05.2024 13:31
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Güngören'de ters yönden dönmeye çalışan araca tramvayın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güngören Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EKH 455 plakalı araç sürücüsü ters yönden dönmeye çalıştığı sırada tramvay çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti. Öte yandan vatmanın, kaza sonrası tramvayı Zeytinburnu noktasını götürüp olay yerine geri geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise vatmanı ifade için emniyete götürdü. Konuya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

Kazayla ilgili konuşan Mert Polat, "Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Olay yerine geldiğimizde aracın hasar aldığını fark ettik. 2 kişi vardı araçta. İkisinin de boynunda çatlaklar varmış. Sürücünün ters girişinden kaynaklı kaza oluyor. Tramvayın da kör noktasında kalıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Ters Yönden Dönen Araç Tramvayla Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de Ters Yönden Dönen Araç Tramvayla Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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