Güngören'de tramvay ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı, yaralılar var

Güngören'de tramvay ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı, yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören'de Abdi İpekçi Caddesi'nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari bir minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaynak: İHA
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