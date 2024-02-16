Güngören\'de Yangında Mahsur Kalan 4 Vatandaş Kurtarıldı

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Güngören'de 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan 4 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi yanma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 20.15 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Sinasi sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar dışarı çıkarken mahsur kalan 4 bina sakini itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 3 kişi dumandan etkilenirken bir kişi ise yanma tehlikesi geçirdi, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili konuşan apartman sakini Ayhan Hoşgör, "Biz evde oturuyorduk. Üst kattan gürültü ve çığlık sesleri geldi. Kavga çıktı sandım. Kapıyı açtıktan sonra apartmanı duman içinde gördüm. Biz de aşağı indik. Yalnız kalan yaşlı bir amca oturuyor. Yanında da ona bakan genç bir kadın var. O kadın bağırmıştı. Onları biz dışarı çıkardık. Evi yanan komşunun üst katındakileri itfaiye çıkarıldı. Dumandan zehirlenme tehlikesi yaşamışlar. Ambulans geldi ve ilk yardım yapıldı" dedi. - İSTANBUL