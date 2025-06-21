Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında - Son Dakika
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Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

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Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
21.06.2025 13:14
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Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Haber Videosu

İstanbul Pendik'te bir şahsın sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, sokak ortasında sahipsiz bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Pendik, Toplum, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • ahmet ertem:
    Müslüman ülke değiliz. Laik demokratik ülkeyiz. Halkının çoğunluğu Müslüman sadece. Ülke islam ile yönetiliyor. Kötü şeyler olunca İslam'ı suçlamayın cahilller. 402 132 Yanıtla
    Ender Redne:
    Yinemi akpartili biri yapmış ? 1 0
    Anazarbus :
    Çok övdüğün osmanli da şeriat degildi bebiş... zinayı yapan akceyi veriyordu kadıya. Recm , kırbaç falan uygulanmiyordu 1 0
  • mustafa sagdic:
    demekki imam-hatip acmaylq gelan alakası yok. vicdan olacak din olacak inanç olacak. 187 239 Yanıtla
    Murat KANDAZ:
    özgürlüktür açısından bir problem yok 0 1
    Yunus Durak:
    Ahlak başkadır din başkadır. Ahlakı belli bir kalıpta bir dib dersi kitabına sokarsanız faydası yoktur. Kuzey Avrupa ülkeleri hıristiyan, Japonlar dinsiz toplum ancak ahlak bakımından üst sırada 0 0
    Ramazan Katırcı:
    Bu insana benzeyen ucubenin yüzünü niye deşifre etmiyorlar, millet çevresindeki korur. 0 0
    rıfat eren:
    elinde şart sende o yok belli 0 0
    Ender Redne:
    bakacaksın önce 25 yıldır ne yapmışlar kendilerine ülkeye ? 20-30 yıldır merkeze gelip giden icraatı kendine olan dinozorlar varmı ? baştakiler ahlak adalet sözünün eri, etik iman dürüstlük insaf milliyetçilik müslümanlık yoksunumu ? Yoksa gösterişmi ? İmam yellenirse tüm cemaat heryere sıçış. 0 0
    Yahya Gültekin:
    Mustafa ananda olacak 0 0
  • Okan Oğuz:
    yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum yutkunamıyorum bile bu pislik hareketi düşünmesi bile mide bulandırıcu 345 2 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    uyuşturucu kullanmıştır, aklı başında kimse yapmaz bunu 263 28 Yanıtla
    Asd123asd:
    herseyi uyusturuya baglayarak uyusturucu uyuşturucu demeyin her halta. bu erkeğin iğrenç sapikligindan kaynakli dir baska ne olcak 1 0
  • osman şahin:
    MÜSLÜMAN ÜLKEYİZ HAK HUKUK ADALET ARAR OLDUK NORMALDİR 177 110 Yanıtla
    özgür:
    MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEĞİL BURASI HALKI MÜSLÜAN KİMLİK MÜSLÜMANI OLAN BİR ÜLKE BURASI LAİK BİR ÜLKE BURASI SEKÜLER BİR ÜLKE BURASI 0 0
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