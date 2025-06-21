Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, sokak ortasında sahipsiz bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.