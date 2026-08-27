Güran Ailesinin Başvurusu Reddedildi
Narin Güran cinayeti, 'faili meçhul' kapsamına alınmadı; yeni delil bulunamadı.
Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Güran Ailesinin Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
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