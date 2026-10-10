Gürlek, faili meçhul iki cinayet daha aydınlatıldığını, 60 dosya çözüldüğünü açıkladı

Gürlek, faili meçhul iki cinayet daha aydınlatıldığını, 60 dosya çözüldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın çözüldüğünü belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk."
Kaynak: İHA
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