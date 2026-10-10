Gürlek, faili meçhul iki cinayet daha aydınlatıldığını, 60 dosya çözüldüğünü açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk."