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Gürültü Tartışması Kanlı Bitti

Gürültü Tartışması Kanlı Bitti

Bafra'da gürültü yüzünden genci öldüren sabit Yavuz'a 31 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

16.01.2025 12:58
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Samsun'un Bafra ilçesinde evinin altında gürültü yapan genci silahla ateş ederek ölümüne neden olan şahsa toplam 31 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

6 Ekim 2024 tarihinde Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 2. Sokak'ta meydana gelen olayda Sabit Yavuz (63) iddiaya göre, sokakta "Gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun" diyerek Ergün Mehmetcan Duman (22) ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Sabit Yavuz tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Bafra Adliyesinde tutuklanan Sabit Yavuz'a cinayetten 18 yıl, diğer 2 kişiyi kasten adam öldürmeye teşebbüsten 6'şar yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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