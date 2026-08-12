Gürün\'de Nakliye Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde ev eşyası yüklü nakliye kamyonunun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Elbistan-Gürün karayolu Fatmaderviş mevkisinde meydana geldi. M.D. (43) idaresindeki 55 ALT 273 plakalı, ev eşyası dolu nakliye kamyonu bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve kamyonda bulunan 17 yaşındaki H.D. yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.