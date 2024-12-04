Gürz Operasyonları'nda 709 Sığınak İmha Edildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2024 yılında Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcılarının yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcılarının yok edilmesine yönelik düzenlenen Gürz operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirterek, "Bombalı eylemler için hazırlanan; 2 ton 100 kg kimyasal patlayıcı, 617 kg plastik patlayıcı, 97 kg TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan; 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildi" dedi.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca Gürz operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."