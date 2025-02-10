Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförleri, trafikte yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı.
Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla iki otobüs şoförünü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförler, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı - Son Dakika
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