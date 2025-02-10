Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte halk otobüsü şoförleriyle tartışan güvenlik görevlisi dehşet saçtı. Güvenlik görevlisi yanındaki bıçakla iki şoförü yaraladı.

10.02.2025 20:22  Güncelleme: 20:32
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Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförleri, trafikte yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

İKİ OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DE BIÇAKLADI

Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla iki otobüs şoförünü yaraladı.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförler, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Alanya, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Security Spcialist:
    Bençe bir kez daha Dünya ya rezil olmadan, izine gelecek olan Turistler izinlerini iptal etmeden. İütfen derhal silin bu video yu. Bıçağın bir Güvenlikte ne işi var. Soytarımısın Güvenlikmisin :))) 11 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Maganda sanki bunlar 12 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    vay arkadaş hay seni güvenlik yapanın 1 0 Yanıtla
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