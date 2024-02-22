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Güvenlik kameralı önlem kumarbazları koruyamadı

Güvenlik kamerasıyla alınan tedbir kumarbazları polis baskınından kurtaramadı

DENİZLİ - Denizli'de kumar oynayan 25 kişiye polis ekipleri operasyon düzenledi. Güvenlik kameralarıyla polis baskınına karşı önlem almaları dikkat çekerken, bir şahıs ise kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler savurdu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığını belirledi. Adresi bir süre takibe alan polis ekipleri akşam vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 25 kumarbaz suçüstü yakalandı. Kumar oynanan adresin güvenlik kameraları ile polis baskınlarına karşı önlem alınmaya çalışıldığı görüldü. Gerekli işlemlerin yapılması için bölgeye sevk edilen takviye ekipler ile 25 kumarbaz, polis merkezine götürüldü.

Adresten tek tek çıkarılan kumarbazların birinin yürümekte güçlük çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir diğer kumarbazın ise adresten çıkarılarak polis aracına götürüldüğü esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler savurdu. Operasyon sonrası ekip aracına götürülen şahıs kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsun, çekme. Ayıp ediyorsun, beni günaha sokuyorsun" dedi.

Öte yandan kumar oynayan 25 şahsa 160 bin 625 idari para cezası uygulanırken, kumarın oynandığı adres ise mühürlendi.