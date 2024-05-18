Mardin\'de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Süper Lig\'e iki takım daha veda etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik korucusu bir evde başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen güvenlik korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından silahlı vurulmuş halde bulundu. Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ İNCELEME

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.