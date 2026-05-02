Güvenlik önlemleri alınmadan yapılan bina yıkımı tehlike saçtı

Merkezefendi ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında kopan moloz parçaları çevreye savruldu. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası zabıta ekipleri cezai işlem uyguladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binada yapılan yıkım çalışması, alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle tehlikeye davetiye çıkardı. Yıkım sırasında binadan kopan moloz parçaları çevreye saçılarak, özellikle binanın yanındaki kaldırımdan geçen vatandaşların can güvenliğini riske attı. Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, olay yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışma yapıldığını tespit etti. Ekipler, kurallara aykırı şekilde yıkım gerçekleştiren kişilere ve bina sahibine cezai işlem uyguladı. - DENİZLİ