Güvercin Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Güvercin Hırsızları Yakalandı

Güvercin Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 postacı güvercini çalan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı.

26.02.2025 12:23
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 adet postacı güvercinini çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. isimli şahsın kümesinde bulunan 27 adet posta cinsi güvercin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu Acaralar Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler, güvercinler ile birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Güvercinler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

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