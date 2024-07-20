Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti

Geniş Video İzle

Yeni seçilen Kansas Güzeli Alexis Smith, kazanan konuşmasında beklenmedik bir çıkış yaparak, aile içi şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi. Seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa eden Smith, 'İstismarcım bugün burada, ama bu beni durduramayacak. Ben ve toplumum sağlıklı ilişkileri hak ediyoruz,' dedi. Smith'in bu cesur çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen kuruluşların da dikkatini çekti.

20.07.2024 13:43  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni seçilen Kansas Güzeli Alexis Smith, kazanan konuşmasında beklenmedik bir çıkış yaptı. Seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa ederek, aile içi şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yoğun bakım hemşiresi olan Smith, "Sağlıklı ilişkiler" temasıyla yarışmayı kazandı. Konuşmasında, "İstismarcım bugün burada, ama bu beni durduramayacak. Ben ve toplumum sağlıklı ilişkileri hak ediyoruz," dedi.

Bu cesur çıkış, seyircilerden büyük alkış aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi Smith'in cesaretini övdü ve desteğini iletti.

Smith, daha sonra yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri istismarcı bir ilişki yaşadığını ve ailesindeki kadınların da benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. "Bu, hâlâ üstesinden gelmeye çalıştığım bir konu," dedi.

Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Smith, "Acımızı amaca dönüştürmek istiyorum," diyerek gelecek planlarını anlattı.

Bu olay, aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen kuruluşların da dikkatini çekti. Rhode Island Aile İçi Şiddete Karşı Koalisyonu, Smith'in cesaretini ve zarafetini övdü, gelecekteki çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Smith'in bu çıkışı, güzellik yarışmalarının toplumsal konulara dikkat çekmek için bir platform olabileceğini gösterdi ve aile içi şiddet konusunda önemli bir farkındalık yarattı.

Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, 3.Sayfa, Kadın, Eğitim, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 14:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement