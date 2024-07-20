Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti

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Yeni seçilen Kansas Güzeli Alexis Smith, kazanan konuşmasında beklenmedik bir çıkış yaptı. Seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa ederek, aile içi şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

Yoğun bakım hemşiresi olan Smith, "Sağlıklı ilişkiler" temasıyla yarışmayı kazandı. Konuşmasında, "İstismarcım bugün burada, ama bu beni durduramayacak. Ben ve toplumum sağlıklı ilişkileri hak ediyoruz," dedi.

Bu cesur çıkış, seyircilerden büyük alkış aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi Smith'in cesaretini övdü ve desteğini iletti.

Smith, daha sonra yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri istismarcı bir ilişki yaşadığını ve ailesindeki kadınların da benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. "Bu, hâlâ üstesinden gelmeye çalıştığım bir konu," dedi.

Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Smith, "Acımızı amaca dönüştürmek istiyorum," diyerek gelecek planlarını anlattı.

Bu olay, aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen kuruluşların da dikkatini çekti. Rhode Island Aile İçi Şiddete Karşı Koalisyonu, Smith'in cesaretini ve zarafetini övdü, gelecekteki çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Smith'in bu çıkışı, güzellik yarışmalarının toplumsal konulara dikkat çekmek için bir platform olabileceğini gösterdi ve aile içi şiddet konusunda önemli bir farkındalık yarattı.