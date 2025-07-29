Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü

Ekvador'da güzellik yarışmalarında adını duyuran 25 yaşındaki Esther Gabriela Murillo Cruz, ülkeyi sarsan bir kartel saldırısında hayatını kaybetti. Genç kadın, partneri ve 1 yaşındaki kızıyla seyahat ederken motosikletli iki saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay Manabí eyaletinde, suç örgütlerinin en aktif olduğu bölgelerden birinde meydana geldi. Murillo Cruz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Partneri ve bebeği de yaralı şekilde tedavi altına alındı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Murillo Cruz, 2018'de "Marabi Eyaleti Kraliçesi" unvanını kazanmış ve üç farklı güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan genç modelin ölümü büyük üzüntü yarattı. İnsanlar, hükümeti suç çetelerine karşı daha etkili önlemler almaya çağırdı.

Ekvador'da artan kartel şiddeti

Ekvador, son yıllarda uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş nedeniyle dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri haline geldi. Cinayet oranı 2018'den bu yana sekiz kat artarak 2023'te 8.000'in üzerine çıktı. Çeteler, hapishaneleri kontrol altına aldı ve sokaklarda korku saçmaya başladı.

Saldırılar sadece sokaklarla sınırlı değil; çeteler rakiplerinin kalplerini çıkarıp sosyal medyada paylaşacak kadar vahşi yöntemler kullanıyor. Köprülerden asılan cesetler ve toplu infazlar artık sıradan bir manzara haline geldi.

Ocak 2024'te sadece bir ayda 781 cinayet işlendi. Geçen yıl Guayaquil'de bir televizyon stüdyosu silahlı kişilerce basıldı ve sunucu canlı yayında ölümle tehdit edildi. Santa Elena'da ise bir doğum günü partisinde açılan ateş sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti.

Bir zamanlar barışçıl bir ülke olarak bilinen Ekvador, artık Güney Amerika'nın en büyük kokain ihracatçısı ve kartel şiddetinin yeni merkezi olarak anılıyor.