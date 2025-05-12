Güzellik Merkezi Dolandırıcılığı İntihara Sebep Oldu

Güzellik merkezi patroniçesinin mağdur ettiği başkanın eşi intihar etti

ADANA - Adana'da piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Bellapais Güzellik Merkezi sahibi S.Ç.'nin mağdur ettiği Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanının eşi Fadıl Ş. intihar etti.

İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

Geçtiğimiz sene S.Ç.'nin bankadan kredi çeksin diye Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin kocası Fadıl Ş.'nin evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen federasyon başkanının eşi Fadıl Ş., bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti.

Eşine de "Seni seviyorum, hakkını helal et" diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(UMT-HİV-SO-Y)