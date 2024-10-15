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Güzellik Merkezinde Hırsızlık!

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Müşteri kılığındaki üç şahıs, İstanbul'da güzellik merkezinden 35 bin lira çanta çaldı.

15.10.2024 11:01
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Güzellik merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Müşteri kılığında gelip içerisinde 35 bin lira para olan çantayı çalarak kaçtılar

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik merkezine müşteri gibi giren şahıslar, iş yeri sahibinin çantasından yaklaşık 35 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar saat 18.00 sıralarında İstanbul Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri gibi gelen 3 kişi iş yeri sahibi İnci Yelken'e fiyat sordu. Görüşme sırasında şahıslardan kadın ve 16 yaşlarındaki kız Yelken'den epilasyon cihazını göstermesini istedi. Kadınlar başka odaya geçtikleri sırada odada tek kalan adam ise sandalyede duran çantayı açıp içinden bir miktar para alarak cebine koydu. Bir süre sonra kadınlar odaya geri dönerken şahıslar iş yerinden ayrıldı. O sırada Yelken'in eşi yaşanan hırsızlığı güvenlik kamerasında fark ederek haber verirken şahıslar kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Yelken, karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Zararın yaklaşık 35 bin lira olduğu öğrenilirken yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığını olay ile ilgili konuşan işyeri sahibi İnci Yelken, "Bir erkek, bir kadın ve bir kız çocuğu ile beraber işyerine fiyat almak için görüşmeye geldiler. Birkaç dakika konuştuktan sonra kadın, epilasyon cihazını görmek istedi. Ben de onlarla beraber içeri geçtim. Beyefendi burada kaldı. Biz içerideyken adam çantamı açıp içinden bir miktar paramı aldı. Biz daha sonra tekrar içeri geldik. Birkaç dakika sonra da beyefendi, 'Gidelim' diyor ve kalkıp gidiyorlar. Çantamda bin dolar ve 255 TL miktarında param vardı. Toplamda 30-35 bin lira civarıydı. Olay sonrası eşim güvenlik kamerasını izlerken bana görüntünün videosunu attı ama o attığında şahıslar çoktan gitmişti. Öğrendikten sonra karakola gittim ve şikayetçi oldum. Şahsın yakalanmasını istiyorum ve benim düştüğüm mağduriyete benim gibi başka çalışan arkadaşlarımın düşmesini istemiyorum. Artık gerçekten kime güveneceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Politika, Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güzellik Merkezinde Hırsızlık! - Son Dakika

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