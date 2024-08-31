Habur Gümrük Kapısı'nda Memurlara Saldırı: 3 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika
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Habur Gümrük Kapısı'nda Memurlara Saldırı: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Habur Gümrük Kapısı\'nda Memurlara Saldırı: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'nda günü birlik olarak Kuzey Irak'a giriş-çıkış yapan şahıslar tarafından Gümrük Muhafaza memurlarına saldırıda bulunuldu. Saldırıda 3 memur yaralanırken, 5 saldırgan gözaltına alındı. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 21:00
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'nda günü birlik olarak Kuzey Irak'a giriş-çıkış yapan şahıslar tarafından Gümrük Muhafaza memurlarına saldırıda bulunuldu. Saldırıda 3 memur yaralanırken, 5 saldırgan gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sularında günü birlik olarak Habur Sınır Kapısı üzerinden giriş-çıkış yapan şahıslar tarafından, gümrük kapısında görevli olan E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar ile M.B., K.O., M.B, Y.B. ve S.B. isimli şahıslar arasında tünel yolcu Xray bölümünde görevli memure görevini yaptırmamaları sonucu arbede çıktı. Bagaj Xray bölümünde görevli muhafaza memuru E.B.'ye yumruk atılmasına müteakip arbede çıktı. B.B. isimli muhafaza memuru da darp edilirken, M.B. isimli şahıs kontrol noktasında M.S isimli memura saldırdı. Söz konusu 5 şahıs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelince gözaltına alınarak Müdürlük binasına götürüldü.

B.B isimli muhafaza memuru aldığı darbeler sonucu fenalaşınca ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen olayın ardından, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak; M.B, K.O, M.B, Y.B ve S.B isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında resmi işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Habur Gümrük Kapısı'nda Memurlara Saldırı: 3 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika

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