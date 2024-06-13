Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı - Son Dakika
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Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı

İşadamı Hacı Sabancı'ya bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D. tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne babalık davası açıldı. İddiaya göre, çift 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı ve sık sık bir araya geldi. Ancak 2019 yılında araları bozuldu ve Fatma D. başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Dilekçede, çocuğun soybağının DNA incelemesiyle tespit edilmesi ve Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılması talep edildi.

13.06.2024 13:18
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İşadamı Hacı Sabancı'ya bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D. tarafından babalık davası açıldı.

Arzu ile Ömer Sabancı'nın oğlu olan ve 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen iş adamı Hacı Sabancı'ya bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D. tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne babalık davası açıldı. İddiaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı ve sık sık bir araya geldi. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti.

Dilekçede, iddiaya göre, Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istediği, Sabancı'nın Fatma D.'nin hesabına para gönderdiği, daha sonra Fatma D.'nin Sabancı'yı evine davet ettiği, Fatma D.'nin ise 2 Şubat 2021'de bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, Sabancı'nın ise çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu aktarıldı.

"Nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz"

Dilekçede ayrıca, "Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı - Son Dakika

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