Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

14.06.2024 09:46
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Şehitlertepesi Mahallesi'nde park halindeki 33 ATR 757 plakalı Kango marka hafif ticari aracın yola birden çıkınca, seyir halindeki 33 AUL 058 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Orhan D. çarpmanın şiddeti ile yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan D. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yola çıktığı esnada motosiklet ile çarpışması yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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