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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.01.2024 - 02:48,
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Bostanbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 DJ 793 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.K. yönetimindeki 44 PA 592 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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