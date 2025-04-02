Hafif Ticari Araç Köpekle Yolda

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın arkasına bağlı köpekle metrelerce yol gittiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Antakya - Samandağ yolunda yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir haldeki otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen hafif ticari aracın arkasına bağlı köpeği fark etti. Köpeğin araca bağlı olduğunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Hafif ticari aracın arkasına bağlı olan köpekle metrelerce yol gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeği fark eden hafif ticari araç sürücüsü, durup köpeği bagaja koyduktan sonra yola devam etti. - HATAY