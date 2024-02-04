Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kazayı haber alıp gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi Şantiye Mevki D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emrecan Gökmen idaresindeki 07 US 137 plakalı Wolkswagen Caddy marka hafif ticari araç, iddiaya göre Şantiye Mevkiinde bulunan sebze ve meyve deposundan yük alıp karayoluna çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 UR 118 çekici 07 BDB 278 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada orta refüje savrulup adeta hurda yığına dönen aracın sürücüsü Emrecan Gökmen yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet İlker Karateke olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet İlker Karateke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Emrecan Gökmen ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karateke'nin cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Karakete'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yakınları, güçlükle teselli edilebildi.
Kaza nedeniyle saatlerce ulaşıma kapanan D-400 Karayolu'nun Mersin-Antalya yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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