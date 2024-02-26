Hafif ticari aracın refüje çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Hafif ticari aracın refüje çarptığı anlar kamerada

Karabük'te refüje çarpıp yoluna devam eden hafif ticari araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesinde meydana geldi. Belediye tarafından yeni yapılan refüjün, yolu daralttığı gerekçesiyle risk oluşturduğu öne sürüldü.

26.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:21
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Hafif ticari aracın refüje çarptığı anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te refüje çarpıp yoluna devam eden hafif ticari araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç refüje çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye tarafından yeni yapılan refüjün, yolu daralttığı gerekçesiyle risk oluşturduğu öne sürüldü.

Hafif ticari aracın refüje çarptığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın refüje çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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