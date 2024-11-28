Hafriyat Alanında Toprak Kayması

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Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı: Kamyonlar ve kepçe sürüklendi

Mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm alanında toprak kayması sonucu 7 kamyon ve bir kepçe yamaçtan aşağıya sürüklendi. Mahsur kalan sürücüler, kurtarılmayı bekledi.

Kirazpınar Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışır vaziyetteki 7 kamyon ve bir kepçe, kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inemeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.