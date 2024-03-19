Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada araçların kabin kısımları hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

HATAY - Hatay'da 2 hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 06 DZG 271 plakalı hafriyat kamyonu, karşı istikametten gelen N.K. idaresindeki FORD marka 49 AAZ 99 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların kabin kısımları hurdaya dönerken 2 şoför ve araçta bulunan 1 şahıs yaralandı. Yaralılar araçlardan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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