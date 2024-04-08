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Hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

BATMAN - Batman'da hafriyat kamyonu altına girerek hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Batman - Siirt Çevreyolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.