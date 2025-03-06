Hak-İş Sendikası'ndan Altındağ Belediyesi'ne Protesto - Son Dakika
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Hak-İş Sendikası'ndan Altındağ Belediyesi'ne Protesto

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası, işten çıkarılan 9 üyesi için Altındağ Belediyesi önünde protesto düzenledi. Sendika Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, işten çıkarmaların haksız olduğunu savundu ve emekçilerin haklarının korunması çağrısında bulundu.

06.03.2025 21:42
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Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan Altındağ Belediyesi'ne protesto

ANKARA - Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası, sendika üyesi 9 kişinin işten çıkarıldığı iddiasıyla Altındağ Belediyesi önünde protesto gerçekleştirdi.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası, sendikasının 9 üyesini işten attığı iddia edilen Altındağ Belediyesi'ni belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti. Basın açıklamasını Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, "Sendikamız ile Altındağ Belediyesi Altın-Bel Ltd. Şti. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, 27 Şubat tarihinde grev kararı almıştır. Grev kararımız öncesi sendikal baskılarına başlayan Altındağ Belediyesi Başkanlığı, grev kararımızın ardından sendikamızdan istifa etmedikleri gerekçesiyle 14 üyemizi haksız yere işten çıkarmış, çalışmaya devam eden üyelerimizin üzerindeki baskı ve tehditlerini daha da artırarak, bine yakın arkadaşımızı mecburen sendikamızdan istifa etmek zorunda bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Özdemir şöyle devam etti:

"Olur olmadık söylemlerle yıllardır devam eden işçi, işveren, sendika birlikteliğini bozmaktan vazgeçin. Mübarek Ramazan ayında, şu soğuk kış günlerinde, alın teriyle ekmeğini kazanan emekçilerin işlerinden ve sendikalarından koparılmasının, onların aileleri üzerinde oluşturacağı mağduriyeti göz ardı etmeyin. Emekçilerin eşlerinin, çocuklarının umutlarını söndürmekten, sofralarındaki lokmaya bir lokma ekmeğe göz dikmeyin, emekçilerin yakasından düşün. Bu mübarek günlerde, adaletin ve vicdanın sesine kulak verin, emekçilerin haklarını teslim edin."

Özdemir ayrıca basın açıklamasında tehdide maruz kaldığı iddia edilen bir işçinin ve tehdit edenin ses kaydını da dinletti. Basın açıklamasına, işten çıkarıldığı iddia edilen çalışanlar ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hak-İş Sendikası'ndan Altındağ Belediyesi'ne Protesto - Son Dakika

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