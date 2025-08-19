Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddialarını yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakan Fidan Suikast İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
