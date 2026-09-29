Hakem listelerine usulsüz müdahale iddiası soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına istinaden alınan müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım ve MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında inceleme yapıldı.

Hakemlerin klasman dışı bırakıldığı iddiası

Yapılan çalışmalarda bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarına yer verildi. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları belirtildi.

Şüphelilere yönelik suç isnatları

Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi.

Alican Sağlar'ın da Ferdi Karadoruk'un İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonuna ilişkin imaj raporları üzerinde yapılan incelemede, hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki kişi arasındaki WhatsApp görüşmelerinde adının geçtiği tespit edildi.

Adreslerde arama planlandı

Bu kapsamda şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri ile delillerin ele geçirilmesi amacıyla ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Arama yapılması planlanan adresler arasında Ferdi Karadoruk'un Üsküdar'daki ikameti, Ahmet Şahin'in Beşiktaş'taki ikameti, Yunus Yıldırım'ın Manisa'daki ikameti ile Beykoz'da bulunan Limak Eurasia Luxury Hotel'in 502 numaralı odası, Ferhat Gündoğdu'nun Ankara'daki ikameti, Sebahattin Şahin'in İzmir'deki ikameti ve Alican Sağlar'ın Kağıthane'deki ikameti yer aldı.

Ayrıca MHK İstanbul Şubesi'nin Riva, Üsküdar ve 4. Levent'teki adresleri, TFF Ankara binası ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin Üsküdar ve Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki adreslerinde de arama yapılmasının planlandığı bildirildi.