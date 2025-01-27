Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni hafta boyunca önemli düzenlemeleri görüşecek. Bunlardan biri de Genel Kurul'da ele alınması beklenen hakim ve savcılara yönelik akademik kariyer imkanları olacak.

Haftalık programında kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALACAKLAR

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.