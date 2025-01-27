Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor - Son Dakika
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Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor

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Hukuk sisteminin önemli parçalarından olan hakim ve savcılara yeni bir meslek kapısı açılıyor. Bu hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), hakim ve savcılara öğretim elemanı olma yollarına ilişkin teklifi de ele alacak.

27.01.2025 10:32  Güncelleme: 11:47
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni hafta boyunca önemli düzenlemeleri görüşecek. Bunlardan biri de Genel Kurul'da ele alınması beklenen hakim ve savcılara yönelik akademik kariyer imkanları olacak.

Haftalık programında kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALACAKLAR

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor

3-sayfa, Eğitim, Hakim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emin Erol:
    vay adaletin haline 28 558 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin hakim savcilarinami 117 55 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Vah ülkem, ülkenin temel taşları ile oynanıyor, 17 0 Yanıtla
  • Apple User:
    diplomaları hangi ülkeden aldıkları ciddi önem taşımakta ve onlardan boşalan yerlere kimleri dolduracaklar ?Balkanlardan diplomalar kabul edilmemeli. 10 0 Yanıtla
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