Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalarla Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalarla Ulaşıma Kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu, Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

08.05.2024 22:47
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Hakkari- Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü. Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalarla Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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