Hakkari\'de 16 Yaşındaki Çocuğun Kaybolması: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Dağlıca köyü kırsalında meydana geldi. Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Avaşin Deresi'ne giren 16 yaşındaki İbrahim Nicir Kom, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dalgıç polis, UMKE ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürüleceğini belirtirken, henüz İbrahim Kom'a ulaşılamadığı bildirildi.

Bölgede ekiplerle beraber arama-kurtarma çalışmalarına katılan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da tüm ekiplerin arama tarama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor. - HAKKARİ