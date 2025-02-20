Hakkari'de 175,5 kg Esrar Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen 'Narkopakan-13' operasyonunda 175,5 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkopakan-13' operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkari'de toplam 175,5 kilogram esrar ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, zehir taciri yabancı uyruklu 2 şüphelinin operasyonlarda yakalandığını belirterek, "Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; yol kontrol noktasında durdurulan bir tırın içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada; 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kg toz esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

2024'te 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, bunun yanı sıra 1 Ocak ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 ton 82 kilogram esrarın ele geçirildiğini de bildirdi.

Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA