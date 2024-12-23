Hakkari\'de 291 Aranan Kişi Yakalandı

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de son 1 haftada aranması bulunan 291 kişi yakalandı.

Hakkari'de Vali Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı. 1-21 Aralık'ta meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizinin yapıldığı toplantıda evden hırsızlık olaylarının yüzde 50, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarının ise yüzde 33 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 97 oranında arttığı ve son 1 haftada çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 291 şahsın yakalandığı belirtildi. Vali Ali Çelik, suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ