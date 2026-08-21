Hakkari'de 3 İranlı'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de 3 İranlı'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari\'de 3 İranlı\'da Uyuşturucu Ele Geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 3 İranlı'nın midesinde 877,74 gram uyuşturucu madde bulundu, tutuklandılar.

Hakkari'de 3 İranlı'nın mide ve bağırsak bölgelerinde yapılan tıbbi incelemede, kapsül olarak yutulmuş toplam 96 parça halinde 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik çalışmalar kapsamında, İran uyruklu 3 kişinin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen tıbbi vücut incelemelerinde, mide ve bağırsak bölgelerinde kapsüller içerisinde yutulmuş uyuşturucu maddeler bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde toplam 96 parça halinde 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 3 İranlı'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Savaş alarmı Kuzey Kore füze ateşledi Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:55
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 10:11:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkari'de 3 İranlı'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.