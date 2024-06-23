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Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyü mezarlık alanında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın köy içinde kontrol altına alınırken, kırsal alanda devam ettiği öğrenildi.