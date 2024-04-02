Hakkari'de bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Otluca köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de araç şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.
Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır'dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda, şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bartın Üniversitesi öğrencisi Kerim Yanık, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yanık'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?