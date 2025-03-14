Hakkari'de Av Tüfeği Yenileme İhlalleri

Hakkari'de 691 vatandaşın yivsiz av tüfeği yenileme, hibe ve devir işlemlerini gerçekleştirmediği tespit edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan denetimlerde 691 vatandaşın yivsiz av tüfeği yenileme, hibe ve devir işlemlerini gerçekleştirmediğini tespit etti. Gerekli işlemlerin yapılmaması halinde 6 bin 531 TL idari para cezası uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için en kısa sürede işlemlerini tamamlamaları gerektiği ifade eden yetkililer, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda ilgili mercilerden bilgi alınabileceği, av tüfeği sahiplerinin ilgili ruhsat ve belgelerini zamanında yenilemeleri gerektiğini hatırlatarak konuya hassasiyetle yaklaşılmasını istedi. - HAKKARİ