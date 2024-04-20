Hakkari'de jandarma ekipleri bahis oynattıkları iddiasıyla bir internet cafeye baskın düzenledi

Hakkari'de jandarma ekipleri yasadığı bahis oynattıkları iddiasıyla bir internet cafeye düzenlediği baskında baba ve 2 oğlunu gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan D.K ile kardeşi M. K tutuklanırken baba A.K serbest bırakıldı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarında yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine yasadığı bahis oynattığı iddia edilen bir internet cafeye baskın düzenledi.
Atlılar Caddesinde A.K, D.K ve M.K isimli baba ve oğullarına ait internet kafeye baskın düzenlendi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan Jandarma, kafeye ait bilgisayarların kasalarına el koydu. Yapılan aramaların ardından baba ve 2 oğlu, ifadeye götürüldü. Baba ve 2 oğlu, verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye çıkarıldı.
Mahkeme, kafenin işletmeciliğini yapan D.K ve M.K isimli iki kardeşin, "Güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirle paranın nakline banka hesapları üzerinden aracılık ettikleri tespit edildiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken baba A.K ise serbest bırakıldı. - HAKKARİ
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